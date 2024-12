Rauch in der Kabine

Die Lufthansa-Tochter geht davon aus, dass ein Triebwerksproblem zur Rauchentwicklung führte. Die Untersuchung zu dem Vorfall läuft noch.

dpa 30.12.2024 - 21:49 Uhr

Graz - Eine Woche nach der notfallmäßigen Landung eines Swiss-Flugzeugs in Graz wegen Rauchs in der Kabine ist ein Flugbegleiter in einer Klinik verstorben. Das teilte die Schweizer Lufthansa-Tochter mit.