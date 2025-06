Am Montag und Dienstag lag über weiten Teilen Deutschlands ein trüber, milchig-grauer Schleier. Ursache ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Rauch aus massiven Waldbränden in Kanada. Über großräumige Luftströmungen wurde dieser Rauch in großer Höhe nach Europa transportiert und trübte auch hierzulande den Himmel ein.

Woher kommt der Rauch genau?

In Kanada toben aktuell erneut großflächige Waldbrände. Die dort aufsteigenden Rauchwolken gelangen durch starke Windströmungen über den Atlantik nach Europa. Die Ankunft solcher Aerosole über Deutschland ist meteorologisch zwar nicht alltäglich, kommt aber bei sehr großen Brandereignissen durchaus vor.

Trotz des gut sichtbaren Schleiers hatte der Rauch bislang keine signifikanten Auswirkungen auf die Luftqualität am Boden. Wie das Erdbeobachtungsprogramm „Copernicus“ der Europäischen Union mitteilt, zirkulieren die Rauchpartikel in großen Höhen. Das bedeutet: Für Menschen am Boden bestand keine Gesundheitsgefahr.

Wie lange bleibt der Rauch sichtbar?

Laut der aktuellen Prognose des „Copernicus Atmosphere Monitoring Service“ (CAMS) wird der Rauchschleier am Mittwochmorgen nur noch in Teilen Süddeutschlands, etwa in Bayern und Baden-Württemberg, sichtbar sein. Im Tagesverlauf ziehen die Partikel weiter nach Südosten ab. Bereits am späten Nachmittag dürfte der Himmel in den meisten Regionen wieder rauchfrei erscheinen.

Kommt der Rauch zurück?

Das bleibt möglich. Der DWD weist darauf hin, dass bei anhaltenden oder sich verschärfenden Bränden in Kanada auch in den kommenden Wochen erneut Rauch nach Europa gelangen könnte – vorausgesetzt, die Wetterlage bleibt entsprechend.