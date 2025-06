In einer Scheune bei Aldingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Montagmittag gebrannt. In der Scheune sollen Fahrzeuge und Autos gestanden haben.

Frederik Herrmann 30.06.2025 - 14:07 Uhr

Rauch über einer Scheune: Diese Meldung ist am Montag um 12.50 Uhr bei der Polizei in Ludwigsburg eingegangen. Betroffen war ein landwirtschaftliches Gebäude im Brunnenweg in Remseck-Aldingen. Das Gebäude eines Pferdehofes hat dort Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Holzkutschen und Kraftfahrzeuge in Flammen.