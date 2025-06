Bei einem Feuer in Korntal-Münchingen ist hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Brandstiftung sei nicht auszuschließen, meldet die Polizei.

Franziska Kleiner 22.06.2025 - 11:11 Uhr

In Korntal-Münchingen ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einem Baustoffhandel ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, ist die Freiwillige Feuerwehr voraussichtlich bis in die Mittagstunden vor Ort, sie hat eine Brandwache eingerichtet. Der Sachschaden wird laut der Polizei vermutlich im siebenstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und hat daher die Ermittlungen übernommen.