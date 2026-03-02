 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

Rauchvebot im Stuttgarter Zoo So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

Rauchvebot im Stuttgarter Zoo: So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?
15
Auf diesen neuen Wilhelma-Plänen, hier bei den Flamingos am Eingang, stehen die neuen Regeln und Rauchbereiche. Foto: Iris Frey

Seit 1. März hat die Wilhelma eine neue Parkordnung, welche auch ein Rauchverbot einschließt. Was sagen die Besucher und wo gibt es Schilder?

Lokales: Iris Frey (if)

In der Wilhelma gilt seit Anfang März ein Rauchverbot. Qualmen ist nur noch an sieben ausgeschilderten Stellen erlaubt. Die neuen Regelungen gelten sowohl für Zigaretten, E-Zigaretten, Vapes als auch andere Arten von Rauchgeräten. Inbegriffen ist auch ein Rauchverbot für Marihuana. „Es galt natürlich auch bereits vor der Einführung der Raucherbereiche“, so Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.

 

Hintergrund sei, dass das Rauchen von Marihuana in unmittelbarer Nähe von Kindern und im näheren Umkreis von Spielplätzen ohnehin verboten ist. Das ist im Konsumcannabisgesetz geregelt. In der Parkordnung des Zoos steht zum Cannabiskonsum explizit nichts.

Schilder im Eingang, auf Website und in der App

Aktuell wird nun mit Hilfe von Schildern im Eingangsbereich und auf der digitalen Anzeige am Eingang sowie auf Parkplänen auf die neuen Regelungen hingewiesen. Gleiches gilt für die Website und die Wilhelma-App. Beim Rundgang vor Ort zeigt sich, dass nicht an jedem Tier- und Pflanzenhaus ein Rauchverbotsschild hängt, weder am Elefantenhaus, noch an der Terra Australis oder an den Historischen Gewächshäusern. Jedoch wird an den Tier- und Pflanzenhäusern jeweils auf Plakaten auf die Wilhelma-App verwiesen. Hingegen neu ist die Regelung für die Raucher.

Einer der speziellen Raucherorte im Zoo beim Aquarium. Foto: Iris Frey

Besucher bewerten das Rauchverbot überwiegend positiv. Günther Gescheidle, 67, aus Rommelshausen findet es in Ordnung, „weil hier auch viele Kinder sind“. Zwei, drei Stellen für die Raucher reichten völlig aus. Ihn störe das Rauchverbot nicht, weil er nicht rauche.

Nicht jeder achtet auf die neuen Schilder

Auch Monika Schulte, 64, aus dem nordrheinwestfälischen Marl, zu Besuch in der Stuttgarter Wilhelma findet das Rauchverbot gut und passend. Während an diesem Vormittag beim Amurtiger-Bereich ein Raucher in Ruhe seine Zigarette zu Ende qualmt und am Spielbereich beim Tiger in den Mülleimer wirft, hat dieser offenbar noch nichts vom Rauchverbot mitbekommen. Gleichfalls Irene Meier, 70, aus Herrenberg. Sie findet es schön, dass es das Rauchverbot gibt. Auch Ihr Sohn Thomas Meier, 40, sagt: „Ich rauche so gut wie nicht.“ Er finde das Verbot gut. Auf die Beschilderung habe er nicht geachtet.

Sieben spezielle Raucherorte in der Wilhelma

Ebenfalls begrüßt wird die Regelung von Julia Rayer, 35, aus Altbach. „Ich finde es gut, sonst wird man mit den Kindern bei den Tieren vollgequalmt“, sagt die Nichtraucherin.

In der Wilhelma rauchen erlaubt ist nur noch in den Bereichen mit einem weißen Schild mit schwarzer Zigarette drauf: Beim Restaurant Amazonica gibt es einen Raucherbereich direkt angrenzend ans Wilhelma-Theater-Gebäude, dann ein paar Meter entfernt seitlich im Bereich am Becken, wo die Seelöwenfütterung stattfindet, sowie hinter dem Maurischen Landhaus bei der Baustelle der Subtropenterrassen und unweit des Café Belvedere gegenüber den Okapis sowie bei den Mesopotamischen Damhirschen gegenüber unweit des Menschenaffenhauses und beim Bistro Bandipur im Norden des Zoos sowie beim Aussichtsbereich in der Nähe der Bärenanlage am Rande des Mammutbaumwaldes.

Weitere Themen

Krieg im Nahen Osten: Spritpreise in Stuttgart schießen in die Höhe – weiterer Anstieg droht

Krieg im Nahen Osten Spritpreise in Stuttgart schießen in die Höhe – weiterer Anstieg droht

Diesel kostet in Stuttgart so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Iran-Konflikt treibt die Preise – und der ADAC rechnet mit weiteren Anstiegen.
Von Jonas Schöll
Württemberger Sektmeisterschaft: Die Remstalkellerei ist Sektmeister

Württemberger Sektmeisterschaft Die Remstalkellerei ist Sektmeister

Bei der Württemberger Sektmeisterschaft unserer Zeitung ist in Fellbach erstmals direkt der Publikumssieger gekürt worden. Die Genossen aus dem Remstal können auch Sekt!
Von Matthias Ring
Rauchvebot im Stuttgarter Zoo: So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

Rauchvebot im Stuttgarter Zoo So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

Seit 1. März hat die Wilhelma eine neue Parkordnung, welche auch ein Rauchverbot einschließt. Was sagen die Besucher und wo gibt es Schilder?
Von Iris Frey
Landtagswahl 2026: „Guten Tag, ich bin die Kandidatin“, sagt die Frau im Einhornkostüm

Landtagswahl 2026 „Guten Tag, ich bin die Kandidatin“, sagt die Frau im Einhornkostüm

Vier Wochen im Straßenwahlkampf, das bedeutet für die ehrenamtlichen Helfer viel Regen, Wind und Frühaufstehen, um die besten Standplätze zu ergattern. Eindrücke von der Straße.
Von Hilke Lorenz
Theatertherapie in Stuttgart: Neue Kraft für Frauen nach Brustkrebs

Theatertherapie in Stuttgart Neue Kraft für Frauen nach Brustkrebs

Theatertherapeutin Katrin Röhlig bietet zusammen mit der Krebsberatung Stuttgart ab März ein Projekt namens „Heldinnenreise“ an – für Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind.
Von Nina Ayerle
Hält der OB ein Gutachten zurück?: Diskussion um Tempo 30 in Stuttgart – Gemeinderat setzt Nopper unter Druck

Hält der OB ein Gutachten zurück? Diskussion um Tempo 30 in Stuttgart – Gemeinderat setzt Nopper unter Druck

Ein Geschwindigkeitskonzept zeigt, wie schnell in Stuttgart gefahren werden kann. OB Nopper wird vorgeworfen, dieses bewusst zurückzuhalten. Nun fordern die Fraktionen Einsicht.
Von Alexander Müller
Höhe Neckarpark und Ausfahrt Ost: Unfall auf B10 bei Stuttgart – Stau im Morgenverkehr

Höhe Neckarpark und Ausfahrt Ost Unfall auf B10 bei Stuttgart – Stau im Morgenverkehr

Zwischen dem Dreieck Neckarpark und der Ausfahrt Stuttgart-Ost hat ein Unfall am frühen Morgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.
Von nre
Drogen in Stuttgart: Hilfe, mein Kind kifft – wie Eltern gut reagieren können

Drogen in Stuttgart Hilfe, mein Kind kifft – wie Eltern gut reagieren können

Wenn das eigene Kind zu Drogen greift, fühlen sich Eltern oft hilflos. Wie können sie den Nachwuchs vor einer Sucht schützen? Ein Arzt und ein Suchtberater geben Antworten.
Von Carolin Klinger
Wohnen in Stuttgart: In welchen Bezirken besonders viel Wohngeld bezahlt wird

Wohnen in Stuttgart In welchen Bezirken besonders viel Wohngeld bezahlt wird

Wohngeld soll den Zugang zu Wohnraum sichern. Eine Reform ließ die Zahl der Empfänger in Stuttgart zuletzt massiv steigen. Ihr Anteil ist dabei stadtweit sehr ungleich.
Von Lisa Kutteruf
Unfall am Gäubahn-Tunnel: Motorradfahrer verliert Kontrolle – zwei Verletzte

Unfall am Gäubahn-Tunnel Motorradfahrer verliert Kontrolle – zwei Verletzte

Im Gäubahn-Tunnel hat ein Motorradfahrer die Kontrolle verloren. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Stuttgart Wilhelma Rauchverbot Stuttgart-Bad Cannstatt
 
 