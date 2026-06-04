Rauchverbot ausgebaut Die neuen Regeln für Raucherinnen und Raucher gelten auch in Wernau
Das neue Nichtrauchschutzgesetz gilt überall. So hat beispielsweise auch die Stadt Wernau die verschärften Regelungen umgesetzt.
Das neue Nichtrauchschutzgesetz gilt überall. So hat beispielsweise auch die Stadt Wernau die verschärften Regelungen umgesetzt.
Seit dem 1. Juni gilt in Baden-Württemberg ein neues Nichtraucherschutzgesetz. Damit soll das sogenannte Passivrauchen weiter verhindert werden, um vor allem Kinder, Jugendliche und andere schutzbedürftige Personen besser vor gesundheitlichen Risiken zu bewahren.