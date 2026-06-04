Rauchverbot ausgebaut: Die neuen Regeln für Raucherinnen und Raucher gelten auch in Wernau

Seit dem 1. Juni gilt in Baden-Württemberg ein neues Nichtraucherschutzgesetz. Damit soll das sogenannte Passivrauchen weiter verhindert werden, um vor allem Kinder, Jugendliche und andere schutzbedürftige Personen besser vor gesundheitlichen Risiken zu bewahren.

Neben Esslingen setzen weitere Kommunen im Landkreis die neuen Regeln in Kraft, darunter die Stadt Wernau, die in einer Pressemitteilung darüber informiert.

So herrscht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, auf öffentlichen Kinderspielplätzen, an Bus- und Straßenbahnhaltestellen des ÖPNV, auf Schulgeländen sowie in bestimmten Außenbereichen, etwa in Freibädern, ein generelles Rauchverbot.

Raucherzone im Freibad und am Quadrium

Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmemöglichkeiten vor, sodass beispielsweise im Wernauer Freibad eine Raucherzone in einem klar abgegrenzten Bereich eingerichtet wurde. Auch im Außenbereich des Quadriums wurde eine Raucherzone ausgewiesen. Außerhalb dieser gekennzeichneten Bereiche ist das Rauchen nicht erlaubt. Zudem gilt an allen Bushaltestellen und auf den städtischen Friedhöfen ab sofort ein Rauchverbot.

Ausgenommen von den Regelungen sind hingegen Bier-, Wein- und Festzelte. Verstöße gegen das Rauchverbot können mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro, bei wiederholten Verstößen von bis zu 500 Euro geahndet werden. Das Gesetz gilt künftig neben klassischen Tabakprodukten auch für E-Zigaretten, Tabakerhitzer sowie vergleichbare Produkte unabhängig vom Nikotin- oder Cannabisgehalt.