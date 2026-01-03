Raufen bei Kindern „Wenn wir jede Rangelei unterbinden, mündet das in andere Formen von Gewalt“
Kinder klären Konflikte oft körperlich, Erwachsene sehen lieber sprachliche Auseinandersetzungen. Greifen Eltern aber immer ein, kann das sogar schaden.
Auf einem Spielplatz. Zwei Kindergartenkinder spielen friedlich nebeneinander im Sandkasten. Plötzlich nimmt das Mädchen dem Jungen die Schaufel aus der Hand. Der zerrt an ihrem Ärmel, sie tritt zurück. „Aufhören!“, rufen die Eltern entsetzt. Und: „Redet doch miteinander und teilt die Spielsachen!“