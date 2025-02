Das mutmaßliche Frauchen des kleinen Streuners, der Anfang Februar im Stadtteil Frauenkopf aufgegriffen worden ist, hat sich mittlerweile beim Stuttgarter Tierheim gemeldet. Und dennoch muss die Einrichtung wohl eine neue Bleibe für ihn suchen.

Sebastian Steegmüller 10.02.2025 - 18:00 Uhr

Rudi, ein Rauhaardackel, hat in den vergangenen Tagen nicht nur im Frauenkopf für Aufregung gesorgt, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Doch der Reihe nach: Der kleine Vierbeiner ist am Samstag, 1. Februar, länger allein durch den Stadtteil in Stuttgart-Ost gestreunert. Bis er von einem aufmerksamen Jugendlichen aufgegriffen und noch am selben Tag ins Tierheim Stuttgart nach Botnang gebracht worden ist.