Der erste Start der stärksten Variante der Ariane 6 steht im Februar an. Im ganzen Jahr sollen es sieben bis acht Flüge werden. Auf längere Sicht vielleicht noch mehr.
16.01.2026 - 13:38 Uhr
Taufkirchen - Die deutsch-französische ArianeGroup will die Zahl der Starts ihrer Trägerrakete Ariane 6 im laufenden Jahr verdoppeln. Insgesamt sind sieben bis acht Flüge geplant, wie Firmenchef Pierre Godart sagt. Für sie steht die Ladung schon komplett unter Vertrag. Die Rakete ist seit 2024 im Einsatz, 2025 startete sie viermal.