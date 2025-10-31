Mit der Mission «Shenzhou 21» setzt China sein ehrgeiziges Raumfahrtprogramm fort. Drei Astronauten fliegen zur «Tiangong»-Station, um dort zu forschen und die Anlage zu warten.
31.10.2025 - 17:09 Uhr
Peking - China hat drei neue Astronauten ins All geschickt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, startete die Raumkapsel "Shenzhou 21" vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi. Die Raumfahrer sollen zur chinesischen Raumstation "Tiangong" fliegen und dort rund sechs Monate bleiben.