Nach zwölf Jahren im Dienst fliegt ein letztes Mal eine europäische Vega-Rakete ins All. Mit ihrer Nachfolgerin gab es Probleme. Bald soll sie aber richtig durchstarten.

dpa 05.09.2024 - 12:30 Uhr

Kourou - Die letzte europäische Vega-Rakete ist in den Weltraum geflogen. Sie hob in der Nacht am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab und brachte den Satelliten Sentinel-2C des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ins All.