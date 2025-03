Es wird voller auf dem Mond: Binnen einer Woche erreichen zwei Landegefährte den Erdtrabanten. Diesmal setzt «Athena» auf der Oberfläche auf. Ob die Mission ein Erfolg ist, muss sich aber noch zeigen.

Von Christina Horsten, dpa 07.03.2025 - 03:11 Uhr

Cape Canaveral - Rund ein Jahr nach der ersten kommerziellen Mondlandung hat die US-Raumfahrtfirma Intuitive Machines ihr zweites Landegefährt zum Erdtrabanten gebracht. Der Zustand von "Athena" war auch Stunden nach der Landung völlig unklar - es könnte sein, dass auch dieser Lander beim Aufsetzen auf der Mondoberfläche wieder umgekippt ist. "Athena" war laut Intuitive Machines und der US-Raumfahrtbehörde Nasa am Berg Mons Mouton im Südpolargebiet des Mondes gelandet - näher am Südpol des Mondes als jedes andere Raumfahrzeug zuvor.