Erst wurde ein Außeneinsatz abgesagt, jetzt holt die Nasa wegen eines medizinischen Problems eines Crew-Mitglieds eine vierköpfige Besatzung vorzeitig zurück zur Erde. Ein Novum in der ISS-Geschichte.
Washington - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Der Rückflug sei für "die kommenden Tage" geplant, teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit. Ein genauer Zeitplan solle so bald wie möglich bekannt gegeben werden.