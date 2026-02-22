Mit der «Artemis 2»-Mission sollen vier Astronauten demnächst den Mond umrunden. Der Start war für März geplant, doch nun kommt es erneut zu einem Aufschub. Der Grund sind technische Probleme.

dpa 22.02.2026 - 00:49 Uhr

Cape Canaveral - Der erste bemannte Mondflug seit 1972 lässt weiter auf sich warten: Aufgrund technischer Probleme muss die US-Raumfahrtbehörde Nasa den "Artemis 2"-Start erneut verschieben. Es liege ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen vor, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman auf der Plattform X. Für mögliche Reparaturen müssten die Trägerrakete und die Orion-Raumkapsel von der Startplattform auf dem Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zurück in den Hangar gebracht werden. Damit sei das im März geplante Startfenster nicht mehr einzuhalten, schrieb Isaacman.