Auf eine Nasa-Stellenanzeige hatten sich mehr als 8.000 Menschen beworben. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde die zehn zukünftigen Astronauten und Astronautinnen vorgestellt - mit Premieren.
22.09.2025 - 22:41 Uhr
Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat sechs Frauen und vier Männer als künftige Astronautinnen und Astronauten vorgestellt. Sie seien aus rund 8.000 Bewerbungen ausgewählt worden, die nach einem entsprechenden Aufruf eingegangen seien, teilte die Nasa mit. Mit der "Class of 2025" bestehe damit erstmals eine Astronauten-Klasse aus mehr Frauen als Männern, hieß es. "Zusammen werden wir das Goldene Zeitalter der Erforschung eröffnen", sagte der derzeitige Nasa-Chef Sean Duffy.