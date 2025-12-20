Norwegische Kronprinzessin: Lungenfibrose Mette-Marit braucht eine neue Lunge

Mit ihrem strahlenden Auftreten und ihrer unaufdringlichen Art hat sich Kronprinzessin Mette-Marit in die Herzen vieler Norweger gespielt. Doch die 52-Jährige leidet an einer Lungenfibrose. Wir erklären, um was es dabei handelt und wie die Therapieaussichten sind.