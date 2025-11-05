Die Crew der chinesischen Weltraummission «Shenzhou 20» sollte nach einem halben Jahr zur Erde zurückkehren. Doch ein möglicher Zwischenfall verzögert die Rückreise. Was ist passiert?
Peking - China verschiebt die ursprünglich für heute geplante Rückkehr dreier Astronauten von seiner Raumstation "Tiangong" auf die Erde. Grund sei der Verdacht auf einen Zusammenprall der Raumkapsel mit Weltraumschrott, teilte die Behörde für bemannte Raumfahrt in Peking mit. Derzeit laufe die Analyse und die Abwägung der Risiken, hieß es. Die Mission werde bis auf weiteres verschoben, um die Sicherheit der Astronauten zu gewährleisten.