An der Internationalen Raumstation ISS herrscht ein Kommen und Gehen. Jetzt ist der nächste Versorgungsflug geplant - aber dafür muss eine Kapsel weichen.

dpa 30.10.2024 - 15:52 Uhr

Washington - An der Internationalen Raumstation ISS muss umgeparkt werden. Vor der Ankunft des nächsten Versorgungsfluges müsse eine "Crew Dragon"-Kapsel am Sonntag an eine andere Andockstelle gebracht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.