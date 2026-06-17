Christina Koch bricht Rekorde im All. Nun erhält die Astronautin eine wichtige Auszeichnung. Und ist in prominenter Gesellschaft von Fußball-Superstar Lionel Messi und Rock-Ikone Patti Smith.
17.06.2026 - 19:49 Uhr
Oviedo - Die US-Astronautin Christina Koch erhält den Prinzessin-von-Asturien-Preis 2026 in der Sparte Eintracht. Koch, die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, sei eine "Inspiration für künftige Generationen", insbesondere für Frauen, teilte die Jury des renommierten Preises bei der Bekanntgabe der diesjährigen Siegerin in Oviedo im Norden Spaniens mit.