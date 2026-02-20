Mit der «Artemis 2»-Mission sollen vier Astronauten demnächst den Mond umrunden. Beim ersten großen Bodentest gab es allerdings technische Probleme. Jetzt musste ein Zweiter durchgeführt werden.
Cape Canaveral - Nach technischen Problemen bei einem ersten großen Bodentest des Raketensystems für die bemannte Mondmission "Artemis 2" hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen zweiten Probelauf durchgeführt. Nähere Informationen zu dessen Ergebnissen und zu einem möglichen neuen Startdatum für die Mission wollte die Behörde heute bei einer Pressekonferenz (ab 17.00 Uhr MEZ) bekanntgeben.