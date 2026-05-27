Der Einstieg in den Raumfahrt-Sektor soll die Abhängigkeit des fränkischen Traditionsunternehmens vom Auto verringern.
27.05.2026 - 13:01 Uhr
Herzogenaurach - Der fränkische Zulieferer Schaeffler steigt auf seinem Weg, sich unabhängiger von der Autoindustrie zu machen, in die Raumfahrttechnologie ein. Für das börsennotierte US-Unternehmen Spire Global will Schaeffler hochkomplexe Schwungräder, sogenannte Reaction Wheels, für Satelliten bauen. Die Teile sind notwendig, um Satelliten in der Umlaufbahn auf Kurs und in der richtigen Position zu halten. Spire eröffnete 2025 in München eine Fertigungsstätte.