«Sie haben mich gerufen. Was kann ich für Sie tun?»: Wem die Finanzen über den Kopf wuchsen, der fand bei Peter Zwegat Rat. Seine RTL-Sendung «Raus aus den Schulden» machte ihn bekannt.

dpa 30.09.2024 - 12:14 Uhr

Köln - Der TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Das teilte sein früherer Sender RTL der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Zwegat sei bereits Anfang August plötzlich und unerwartet im Alter von 74 Jahren gestorben, so RTL am Montag. Die Beisetzung habe im engsten Kreis stattgefunden.