Die Nachricht verbreitete sich rasch: Der Laden Superjuju, der in der Innenstadt alles rund um Comics und Kunst verkauft, muss zum Frühjahr nächsten Jahres raus. In dem Gebäudekomplex an der Eberhardstraße sind Büroflächen, Gastronomie und Einzelhandel geplant. Nun suchen die Betreiber:innen eine neu Bleibe.

Swantje Kubillus 19.09.2024 - 12:00 Uhr

Jetzt haben sie Gewissheit: Im November soll die Kündigung kommen, das habe man ihnen im letzten Gespräch schon mitgeteilt, erzählen Julia Rein und Frank Preissinger, die den Laden Superjuju in der Rathauspassage betreiben. Ende letzter Woche verkündeten sie die Nachricht über Social Media.

„Eigentlich sei es ja gut“, sagt Preissinger, „das jetzt schon zu wissen“, und dennoch sei der Frust momentan einfach da. Ein wenig hatten sie gehofft, doch noch länger bleiben zu können. Ihr Laden, Superjuju, in der Innenstadt ist ein Kleinod des Comic- und Kunstbedarfs, von dem es in der Stadt nur wenige gibt. Hier findet man allerlei Kunst- und Kreativitätsutensil und mehr. Es ist ein Mekka für Comicliebhaber:innen: Es gibt Comics, Graphic Novels und Bücher, Spiele, Seifen, Kalender oder Notizbücher, die immer etwas Besonderes sind. Hier blickt man mehr über den Tellerrand hinaus.