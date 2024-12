Die Suche hat ein Ende: Der Stuttgarter Comicladen Superjuju hat eine neue Bleibe gefunden, beziehungsweise eigentlich zwei. Bereits im Herbst stand fest, dass die Betreiber:innen Julia Rein und Frank Preissinger aus ihrem Geschäft in der Eberhardstraße 3 raus müssen, wo sie seit 2018 Comics, Bücher, Spiele, Seifen, Kalender, Notizbücher und allerlei Besonderes verkaufen.

Als das Immobilieninvestment-Unternehmen Hines 2022 den Gebäudekomplex „Central One“ an der Eberhardstraße 1-5 kaufte, bahnte sich die Änderung schon an. Auf Anfrage erklärten Hines unserer Zeitung, das Unternehmen arbeite an einer Neuausrichtung des Gebäudekomplexes. Geplant seien eine gastronomische Nutzung zur Hauptstätter Straße hin und Einzelhandelsnutzungen in der Eberhardstraße. Ein Großteil der Flächen steht bereits leer. Möglichkeiten zur Zwischennutzung gab und gibt es immer wieder mal, wie zum Beispiel mit dem Werkstatthaus-Kiosk in der Eberhardstraße 1, der bis Mitte Februar moderne Kunst zeigt.

Nach Eingang der Kündigung hatten Julia Rein und Frank Preissinger drei Monate Zeit, um eine neue Bleibe zu finden. Die Suche war erfolgreich: Von Herbst 2025 an wird Superjuju in der Marienstraße 32 zu finden sein, wo aktuell ein Head Shop ist. Doch zuvor gibt es noch einen Zwischenstopp: „Unser Laden in der Marienstraße ist leider erst im Herbst fertig zum Einzug“, sagt Julia Rein. Da sie allerdings bereits Ende März aus der Rathauspassage raus müssen, zieht das Geschäft von April an übergangsweise in das Einkaufszentrum Das Gerber. Das wichtigste für alle Stammkunden: „Der Superjuju bleibt natürlich der Superjuju. Also viel Comics, viel Karten und viele andere Dinge“, egal an welchem Standort.

Aktuell: Superjuju, Eberhardstr. 3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-20 Uhr

Ab April 2025: Superjuju, Das Gerber, Sophienstr. 21, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Ab Herbst 2025: Superjuju, Marienstraße 32, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-20 Uhr