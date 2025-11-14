Nach heftiger Kritik an der Premiere kehrt der Rave Stutyard mit neuem Konzept auf die Messe zurück. Die Nachfrage ist riesig – diesmal gibt es zwei Termine. Was ändert sich?
14.11.2025 - 09:33 Uhr
Bei der Premiere des Techno-Festivals Stutyard im Dezember 2024 hat es Kritik gehagelt: lange Wartezeiten, Gedränge in den Gängen, kalte Toiletten im Freien. In den sozialen Medien machten viele enttäuschte Besucher ihrem Ärger Luft. Tagelang ging’s bei Instagram und Co. deshalb rund. Veranstalter Deniz Keser will nun beweisen, dass er mit seinem Team aus den Fehlern gelernt hat.