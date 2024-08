Ein Asylbewerber wird in Ravensburg von einem anderen Flüchtling erstochen. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Was war der Grund?

red/dpa/lsw 31.08.2024 - 13:37 Uhr

Die Hintergründe für einen tödlichen Streit unter Asylbewerbern in Ravensburg in Oberschwaben sind noch unklar. Ein 25-Jähriger war am Freitagabend erstochen worden. Zuvor war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen dem Mann und einem 31 Jahre alten Asylbewerber vor einem Supermarkt eskaliert.