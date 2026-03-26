Nach einer Explosion beim Schreddern von Müllsäcken entstand in einem Entsorgungsbetrieb erheblicher Schaden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

red/dpa/lsw 26.03.2026 - 18:18 Uhr

Bei einem Brand in einem Müllentsorgungsunternehmen in Ravensburg ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Arbeiter hatten beim Schreddern von Müllsäcken eine Explosion gehört, in deren Folge eine Maschine in Brand geriet, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten die Arbeiter, das Feuer mit Bauschutt zu ersticken.