Gefängnisinsasse steckt Bettzeug in Brand und verliert Bewusstsein

In einer Zelle in der Ravensburger Justizvollzugsanstalt brennt es. Mutmaßlich hat der Insasse das Feuer gelegt. Womit ist zunächst unklar.

red/dpa/lsw 23.09.2024 - 19:45 Uhr

Ein Insasse hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg Feuer gelegt. Polizeiangaben zufolge steckte der 20-Jährige seinen Bettbezug in Brand. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen, womit und warum.