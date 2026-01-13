Ein Gefangener flüchtet am Freitag zu Fuß von einem Krankenhausbesuch in Ravensburg. Die Polizei sucht ihn auch mit einem Hubschrauber – bislang allerdings ohne Erfolg.

jbr/dpa/lsw 13.01.2026 - 09:22 Uhr

Der bei einem Klinikbesuch in Ravensburg entflohene Häftling ist weiter auf der Flucht. Der 39-Jährige war am Freitag im Zuge einer Krankenhaus-Behandlung zu Fuß geflohen. Angaben dazu, wo sich der Mann aufhalten könnte und wie ihm die Flucht gelingen konnte, machte die Polizei zunächst nicht. Der Mann gilt demnach nicht als gewalttätig.