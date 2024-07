Pfefferspray in Festzelt versprüht - 18 Menschen verletzt

Ein Unbekannter hat wohl in einem Festzelt in Ravensburg Pfefferspray versprüht. 18 Menschen wurden dabei verletzt.

shm/dpa/lsw 24.07.2024 - 08:42 Uhr

18 Menschen sind in Ravensburg verletzt worden, als ein unbekannter Täter wohl Pfefferspray in einem Festzelt versprüht hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, kamen sieben Menschen nach dem Vorfall am Dienstagabend ins Krankenhaus, unter ihnen waren fünf Jugendliche und zwei Erwachsene.