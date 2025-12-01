Ein Polizeieinsatz trifft die Falschen: Statt eines Verdächtigen überraschen die Beamten bei einer morgendlichen Durchsuchungsaktion eine Familie mit Kindern.
01.12.2025 - 18:04 Uhr
Bei einer Durchsuchungsaktion haben Polizeikräfte in Ravensburg die falsche Wohnung gestürmt. Statt auf einen Verdächtigen, trafen die Beamten auf eine achtköpfige Familie, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Der Fehler sei gleich aufgefallen, man habe sich bei der Familie entschuldigt. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.