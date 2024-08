Razzia auch in Stuttgart

Ob Bitcoin oder andere Kryptos, die Alternativen zu konventionellem Geld sind bei vielen Menschen hoch im Kurs. Es gibt sogar Krypto-Wechselautomaten. Die riefen nun aber eine Behörde auf den Plan.

red/dpa 21.08.2024 - 08:25 Uhr

Bei einer Razzia mit Schwerpunkt in Süddeutschland hat die Finanzaufsicht Bafin 13 illegal aufgestellte Wechselautomaten für Kryptowährungen aus dem Verkehr gezogen. Dabei sei Bargeld in Höhe von knapp einer Viertelmillion Euro einbehalten worden, teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn mit. Aus Sicht der Behörde bergen die Automaten das Risiko der Geldwäsche.