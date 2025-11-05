Über gefälschte Online-Abos sollen die Täter 300 Millionen Euro erbeutet haben. Betroffen sind Millionen Kreditkarteninhaber weltweit.

red/AFP 05.11.2025 - 10:43 Uhr

Bei einem Schlag gegen ein internationales Betrugs- und Geldwäschenetzwerk sind 18 Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen über fingierte Onlineabonnements auf Scheinwebseiten einen Schaden von mehr als 300 Millionen Euro verursacht haben, wie das Bundeskriminalamt(BKA) in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mitteilten. Die Verdächtigen sollen 4,3 Millionen Kreditkarteninhaber in 193 Ländern betrogen haben.