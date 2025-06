24.06.2025 - 17:19 Uhr , aktualisiert am 24.06.2025 - 17:28 Uhr

Im Raum Göppingen gab es am Dienstag eine Razzia der Polizei wegen Kokainhandels in großem Stil. Im Visier der Polizei war eine Gruppe aus dem Rockermilieu.

Matthias Kapaun /dpa 24.06.2025 - 17:19 Uhr

Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Dienstagmorgen im Zusammenhang mit gewerbsmäßigem Handel mit Kokain in größerem Umfang mehrere Objekte im Raum Göppingen durchsucht. Es seien auch zwei Männer im Alter von 43 und 57 Jahren aufgrund von Haftbefehlen festgenommen worden. Diese sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Zudem wurden drei weitere Mitglieder der Gruppierung vorläufig festgenommen – zwei 24-jährige Männer sowie ein 44 Jahre alter Mann. Sie wurden nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Dies berichtet die Polizei.