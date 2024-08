Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Neckarvorstadt zwei mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Nicht zum ersten Mal waren die Beamten dort im Einsatz.

Sebastian Steegmüller 23.08.2024 - 13:01 Uhr

Nach massiven Beschwerden über einen offenbar florierenden Drogenhandel in der Cannstatter Neckarvorstadt und damit verbunden auch über Fixer, die sich in dem Wohngebiet und in der Mombach-Grünanlage regelmäßig einen Schuss setzen, hat die Polizei am Donnerstagabend durchgegriffen. Spezialkräfte durchsuchten gegen 18.30 Uhr in einem Gebäude an der Duisburger Straße mehrere Wohnungen und nahmen zwei mutmaßliche Dealer im Alter von 37 und 44 Jahren fest.