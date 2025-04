In den frühen Morgenstunden nehmen Polizisten in Italien und Deutschland mehrere Personen fest. Ihnen wird eine Verbindung zur Mafia vorgeworfen.

red/dpa 01.04.2025 - 10:11 Uhr

Bei einem gemeinsamen Einsatz der Polizei in Italien und Deutschland gegen Mafia und organisierte Kriminalität sind mehrere Menschen festgenommen worden. In verschiedenen Provinzen in Italien sowie in Baden-Württemberg sei es zu insgesamt 29 Festnahmen gekommen, davon 20 in Italien, teilte die italienische Polizei mit. Den Verdächtigen wird eine Verbindung zur kalabrischen Mafia ‚Ndrangheta vorgeworfen, hieß es weiter.