Deutschland muss im kommenden Jahr wohl über den Solidaritätsmechanismus keine Migranten aus anderen EU-Staaten aufnehmen. Wie die Bundesregierung auf die Einstufung der Kommission reagiert.
12.11.2025 - 15:00 Uhr
Berlin - Die Bundesregierung ist zufrieden, dass Deutschland über den neuen Solidaritätsmechanismus der Europäischen Union im kommenden Jahr absehbar keine irregulären Migranten von anderen EU-Staaten übernehmen muss. "Deutschland wurde von der Kommission als unter der Gefahr von Migrationsdruck stehend eingestuft, das begrüßen wir sehr", sagt eine Sprecherin des Innenministeriums.