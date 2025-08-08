Die Bundesregierung stoppt vorerst Rüstungslieferungen an Israel, die im Gazastreifen einsetzbar wären. Grund hierfür ist das verschärfte militärische Vorgehen Israels in Gaza-Stadt.
08.08.2025 - 12:54 Uhr
Die Bundesregierung wird bis auf Weiteres keine Rüstungsgüter mehr an Israel liefern, die im Gaza-Streifen zum Einsatz kommen können. Das vom israelischen Kabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gaza-Streifen lasse aus Sicht der Bundesregierung immer weniger erkennen, wie die Freilassung der Geiseln und Verhandlungen über einen Waffenstillstand erreicht werden sollen, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag in Berlin zur Begründung.