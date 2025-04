Der Handelskonflikt spitzt sich zu: Erst erhöhte US-Präsident Trump die Zölle für China, jetzt legt Peking mit höheren Gegenzöllen nach.

red/dpa 09.04.2025 - 13:28 Uhr

Der Zollkonflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu. Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegte Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten, teilte die chinesische Führung mit.