Eskalation im Streit über Grönland: Der US-Präsident kündigt Zölle auf Einfuhren aus Deutschland und anderen EU-Staaten an. Die EU-Kommissionspräsidentin reagiert.
17.01.2026 - 21:39 Uhr
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa warnen nach der Zoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump vor den Folgen. „Zölle würden die transatlantischen Beziehungen untergraben und eine gefährliche Abwärtsspirale riskieren“, teilten beide in den sozialen Netzwerken mit. „Europa wird weiterhin geeint und koordiniert vorgehen und sich für die Wahrung seiner Souveränität einsetzen“, heißt es weiter.