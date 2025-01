China hat die Einigung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen begrüßt. Peking hoffe, dass das Abkommen „effektiv umgesetzt werden kann, um eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe“ in dem Palästinensergebiet zu erreichen, sagte Außenministeriumssprecher Guo Jiakun am Donnerstag. China werde sich „gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft unermüdlich für Frieden und Stabilität im Nahen Osten einsetzen“, fügte er hinzu.

„Wir hoffen auch aufrichtig, dass die betroffenen Parteien die Waffenruhe im Gazastreifen als Gelegenheit nutzen werden, um den Abbau der regionalen Spannungen zu fördern“, sagte Guo.

Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten

Israel und die radikalislamische Hamas hatten sich am Mittwochabend laut Angaben der Vermittler auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und Geisel-Freilassungen geeinigt. Die Waffenruhe werde am Sonntag in Kraft treten und von den USA, Katar und Ägypten überwacht werden, erklärte der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Nach seinen Angaben sollen in einer ersten Phase 33 israelische Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug sollen demnach in Israel inhaftierte Palästinenser freikommen.

