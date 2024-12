Kreml hat keine „Erwartungen“ an Scholz-Besuch in der Ukraine

Nachdem bekannt wurde, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ukraine gereist ist, reagiert der Kreml.

red/AFP 02.12.2024 - 11:48 Uhr

Die russische Regierung verbindet nach eigenen Angaben keine Erwartungen mit dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine. „Ich würde nicht sagen, dass wir Erwartungen an diesen Besuch haben“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag nach Bekanntwerden des Scholz-Besuchs. Moskau verfolge „jeden“ diplomatischen Austausch, fügte er hinzu.