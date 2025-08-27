Der Frontalangriff des baden-württembergischen Landessozialministers auf die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen bleibt heiß umstritten.
Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA), das oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, scharf attackiert und sogar seine Abschaffung nahegelegt. Hintergrund ist der Streit um Mindestmengen bei der Versorgung von extrem untergewichtigen Frühgeburten. Der Ausschuss hatte entschieden, dass Kinderkliniken jährlich mindestens 25 unreife Frühgeborene (unter 1250 Gramm) behandeln müssen, um deren Versorgung anbieten zu dürfen. Dagegen hat Baden-Württemberg mit zwei anderen Bundesländern vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.