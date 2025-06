Mit der Gedenkveranstaltung an diesem Dienstag soll Solidarität und Mitgefühl gegenüber den betroffenen Menschen nach dem Amoklauf in Graz zum Ausdruck gebracht werden.

Eva Schäfer 23.06.2025 - 15:09 Uhr

Am Dienstag, 24. Juni, zwei Wochen nach der Amoktat an der Schule in Graz, findet um 17. 30 Uhr eine Gedenkveranstaltung am Gebrochenen Ring im Winnender Stadtgarten (Rems-Murr-Kreis) statt. Ein 21-Jähriger tötete in einem Gymnasium in Graz neun Menschen und dann sich selbst. Später erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen.