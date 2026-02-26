Die regelmäßige Verschiebung der Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Bahnhofs ist keine Überraschung mehr, sondern eher eine „Lachnummer“. Was die Bevölkerung im Netz dazu teilt.
26.02.2026 - 16:53 Uhr
Erst vor rund drei Monaten ist das Eröffnungsdatum für Stuttgart 21 auf 2027 verschoben worden – doch auch dies scheint nicht zu klappen. Vor 2029 soll der neue Bahnknoten laut Projektpartnern nicht in Betrieb genommen werden. Im Netz sind die Nutzer wenig überrascht von der Neuigkeit und zweifeln an der Fertigstellung des Großprojekts. Unglauben und Lachen spiegeln sich in den Kommentaren und Beiträgen wieder, die auf Social Media zu Stuttgart 21 zu finden sind. Die meisten finden es einfach nur peinlich.