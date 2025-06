Was sich beim Nations League Halbfinale in der Stuttgarter MHP-Arena abspielte, war Fußball in seiner schönsten Form – ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird.

Leroy Behrens 06.06.2025 - 16:46 Uhr

Was sich beim Nations League Halbfinale in der MHP-Arena in Stuttgart abspielte, war Fußball in seiner atemberaubendsten Form und ließ wohl jedes Fan-Herz schneller schlagen: Spanien schlägt Frankreich mit 5:4 in einem spektakulären Spiel – ein Spiel, das wirklich alles zu bieten hatte.