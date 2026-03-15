Nach dem Sieg gegen Leipzig feiern die Anhänger des VfB Stuttgart ihre Mannschaft im Netz. Besonders zwei Spieler werden gelobt. Für den Gegner gibt es dagegen nur Spott.

Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt. Torjäger Deniz Undav nutzte in der 56. Minute einen Patzer von RB-Keeper Maarten Vandevoordt und sicherte den Schwaben vor 57.500 Zuschauern den Sieg. In den sozialen Medien ließen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf – und sparten dabei auch nicht mit Seitenhieben gegen den ungeliebten Gegner aus Sachsen.

Ironie um Leipzig-Banner Besondere Aufmerksamkeit erregte ein Banner der RB-Fans, auf dem stand: „Von Geldgier geleitet wird der Spieltag sinnlos ausgeweitet.“ Die Kritik an den späten Sonntagabendspielen stieß bei VfB-Anhängern durchaus auf Zustimmung – allerdings mit einer gehörigen Portion Ironie. „Da haben die RBL Kunden ausnahmsweise mal Recht“, kommentierte ein VfB-Fan auf X, vormals Twitter, und spielte damit auf das Red-Bull-Sponsoring an.

Ein anderer Nutzer fragte spöttisch: „Was darf Satire?“ Wieder ein anderer schrieb: „Sogenannter Rasenballsport Leipzig hat da ne Message.“

Der „Dosenclub“, wie RB Leipzig von vielen Fans genannt wird, gilt seit seiner Gründung 2009 aufgrund seines sponsorenbasierten Geschäftsmodells als eines der großen Hassobjekte im deutschen Profifußball.

Inhaltlich zeigten sich die VfB-Fans hochzufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Besonders Abwehrspieler Ramon Hendriks und Stürmer Deniz Undav wurden in den sozialen Medien gefeiert. „Aus dem Hendriks haben sie halt eine ultimative Maschine gemacht. Unfassbar“, schwärmte ein Fan über den niederländischen Verteidiger.

Für Undav, der mit seinem 16. Saisontor im fünften Bundesliga-Spiel in Serie traf und damit seinen persönlichen Serienrekord ausbaute, gab es von vielen Fans eine klare Forderung an Bundestrainer Julian Nagelsmann: Der Stürmer müsse unbedingt für die Nationalmannschaft nominiert werden.

Ein Fan spricht Klartext: „Sollte Nagelsmann einen gewissen Undav des VfB wirklich nicht mit zur WM nehmen, muss Völler ihn unmittelbar nach der Entscheidung rauswerfen“.

Trotz der Belastung durch die Europa League, wo der VfB am Donnerstag 1:2 gegen Porto verloren hatte, zeigte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß eine konzentrierte Leistung. Die Fans freuen sich über die „Big Points“:

Der Sieg war für die Stuttgarter sportlich enorm wichtig – in der Tabelle liegt das Team als Vierter mit drei Punkten Vorsprung vor den Sachsen.