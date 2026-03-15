Nach dem Sieg gegen Leipzig feiern die Anhänger des VfB Stuttgart ihre Mannschaft im Netz. Besonders zwei Spieler werden gelobt. Für den Gegner gibt es dagegen nur Spott.
15.03.2026 - 22:10 Uhr
Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend mit 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze gesammelt. Torjäger Deniz Undav nutzte in der 56. Minute einen Patzer von RB-Keeper Maarten Vandevoordt und sicherte den Schwaben vor 57.500 Zuschauern den Sieg. In den sozialen Medien ließen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf – und sparten dabei auch nicht mit Seitenhieben gegen den ungeliebten Gegner aus Sachsen.