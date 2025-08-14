Von angesäuert bis belustigt: Die Wechselgerüchte um Woltemade zum FC Bayern beschäftigen die Fans beider Clubs. Gut kommt eigentlich niemand weg, zeigt ein Blick ins Netz.
Spätestens am 1. September, wenn das Transferfenster für diesen Sommer schließt, ist klar: Spielt Nick Woltemade in dieser Saison, die dann schon begonnen haben wird, beim FC Bayern München – oder bleibt er in Stuttgart. Die Verantwortlichen an der Mercedesstraße wollen schneller Klarheit, wie Alexander Wehrle im Gespräch mit unserer Zeitung zuletzt betonte. Die Bayern-Verantwortlichen haben den Transfer eigentlich begraben, baggern aber irgendwie weiter am 23-jährigen Stürmer – und dessen Berater befeuert das Ganze. Einige Spieler scheinen derweil genervt vom Woltemade-Wechselpoker.