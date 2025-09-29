Nach der Wahl von Tobias Degode zum neuen Oberbürgermeister von Leonberg sind die ersten Reaktionen durchweg von Zustimmung geprägt.
29.09.2025 - 08:28 Uhr
Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der OB-Wahl am Sonntagabend im Leonberger Rathaus steht fest, dass Tobias Degode die kommenden acht Jahre an der Spitze der Stadtverwaltung stehen wird. Unmittelbar nach der Verkündung äußerten Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker sowie Bürgerinnen und Bürger ihre ersten Reaktionen – die durchweg von Zustimmung geprägt waren.