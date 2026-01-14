Jude Bellingham wehrt sich. Nach der Trennung der Königlichen von Trainer Xabi Alonso ärgert sich der 22-Jährige über «Clowns». Dankesworte sendet der Engländer auch.
Madrid - Superstar Jude Bellingham hat nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid mit heftigen Worten Medien attackiert. "Bis jetzt habe ich zu viel davon durchgehen lassen, immer in der Hoffnung, dass die Wahrheit zu ihrer Zeit ans Licht kommt. Aber ehrlich gesagt ... was für ein Haufen Scheiße", schrieb der frühere Profi von Borussia Dortmund in seiner App "JB5". "Ich habe wirklich Mitleid mit den Menschen, die sich an jedes Wort dieser Clowns und ihrer 'Quellen' halten."